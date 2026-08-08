Тренер «Крыльев Советов» Булатов прокомментировал поражение в матче с «Балтикой»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:2).

«Знали, что «Балтика» забила три мяча со стандартов. Готовились к этому, но опять не справились с аутом. После доигровки аута «Балтика» забила мяч. Этот гол наложил отпечаток на ход всего матча: сопернику было легче удерживать счёт, а нам было значительно сложнее. Мы были не лучшей версией себя. Надо сказать, что соперник сыграл очень грамотно, практически не оставил зон. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с махачкалинским «Динамо». Мы должны быть лучше и будем лучше», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.