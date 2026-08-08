«Два года я в «Зените» и слышу то же самое». Соболев — о перспективах «Спартака» в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал перспективы московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— И до сезона, и после Суперкубка со всех сторон говорят, что на этот раз «Спартак» уж точно навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство. На ваш взгляд, это действительно серьёзный конкурент?

— Я был там на протяжении пяти лет, и перед каждым сезоном всегда говорили, что вот сейчас «Спартак» навяжет конкуренцию. Два года я в «Зените» и слышу то же самое. Семь лет одно и то же, так что без комментариев, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

После двух матчей в чемпионате России сезона-2026/2027 «Зенит» и «Спартак» набрали по шесть очков и находятся на двух первых местах в турнирной таблице.