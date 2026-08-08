«Локомотив» не смог победить «Акрон» в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились забитыми мячами.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. «Акрон» располагается на 14-м месте. В активе тольяттинского клуба одно набранное очко.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» 14 августа, а «Акрон» на день позже сыграет с «Родиной».