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Торпедо Москва — Сочи: результат матча 8 августа 2026, счет 1:2, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 5-го тура Первой лиги благодаря голу Руслана Магаля
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Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Олег Гусаков из Кисловодска. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Александр Осипов. Ответный мяч хозяев забил Сергей Бородин на 45+2-й минуте. Защитник гостей Руслан Магаль вывел команду вперёд на 76-й минуте.

«Торпедо» с семью очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» также с семью очками поднялся на седьмое место. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте — «Урал» с 10 очками.

Календарь матчей Первой Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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