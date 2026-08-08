«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 5-го тура Первой лиги благодаря голу Руслана Магаля

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Олег Гусаков из Кисловодска. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Александр Осипов. Ответный мяч хозяев забил Сергей Бородин на 45+2-й минуте. Защитник гостей Руслан Магаль вывел команду вперёд на 76-й минуте.

«Торпедо» с семью очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» также с семью очками поднялся на седьмое место. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте — «Урал» с 10 очками.