Александр Соболев назвал нападающего, за игрой которого следил на ЧМ-2026

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, что на чемпионате мира 2026 года следил за игрой нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

— Кто из нападающих на чемпионате мира произвел на вас сильное впечатление?

— Я следил за игрой Гарри Кейна. Понятно, что меня с ним сложно сравнивать, но стилистически он мне близок. Игра в два касания, хороший удар, всё чётко делает. Он, конечно, топ, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

На мировом первенстве 2026 года Кейн провёл за национальную команду семь матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале ЧМ-2026 испанцы переиграли сборную Аргентины (1:0).