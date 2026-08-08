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Тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над «Миланом»

Тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над «Миланом»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался после победы лондонского клуба со счётом 3:0 в товарищеском матче с «Миланом».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Педро – 45+2'     2:0 Педро – 46'     3:0 Кайседо – 51'    

«Хотим быть универсальными в своём подходе и системе. Думаю, у нас есть игроки, которые могут подстраиваться под разные системы, потому что они понимают, как поддерживать друг друга. Принципы одни и те же, но движения могут меняться. Мы должны быть непредсказуемыми, гибкими и создавать угрозу. Система — это всего лишь картинка, нужно двигаться, меняться и создавать динамику — и тогда картинка превращается в фильм. Мы не зацикливаемся на какой-то одной идее, и чем больше у нас вариантов, тем сильнее будет наша команда.

У нас уже было несколько предсезонных матчей. Чем больше у нас будет игроков, тем больше у нас будет вариантов. Думаю, мы станем лучше и будем готовы к началу сезона Премьер-лиги. Но даже это станет лишь ещё одной отправной точкой в развитии команды. Так что это будет процесс, который займёт несколько месяцев и будет продолжаться в каждой игре», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

В 1-м туре АПЛ сезона-2026/2027 «Челси» встретится с «Фулхэмом» 24 августа.

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