Тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над «Миланом»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался после победы лондонского клуба со счётом 3:0 в товарищеском матче с «Миланом».

«Хотим быть универсальными в своём подходе и системе. Думаю, у нас есть игроки, которые могут подстраиваться под разные системы, потому что они понимают, как поддерживать друг друга. Принципы одни и те же, но движения могут меняться. Мы должны быть непредсказуемыми, гибкими и создавать угрозу. Система — это всего лишь картинка, нужно двигаться, меняться и создавать динамику — и тогда картинка превращается в фильм. Мы не зацикливаемся на какой-то одной идее, и чем больше у нас вариантов, тем сильнее будет наша команда.

У нас уже было несколько предсезонных матчей. Чем больше у нас будет игроков, тем больше у нас будет вариантов. Думаю, мы станем лучше и будем готовы к началу сезона Премьер-лиги. Но даже это станет лишь ещё одной отправной точкой в развитии команды. Так что это будет процесс, который займёт несколько месяцев и будет продолжаться в каждой игре», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

В 1-м туре АПЛ сезона-2026/2027 «Челси» встретится с «Фулхэмом» 24 августа.