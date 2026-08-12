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Лидс — Манчестер Юнайтед: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию, 12 августа 2026

«Лидс» — «МЮ»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 августа, состоится товарищеский матч между английскими клубами «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Кроук Парк» в Дублине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию товарищеского матча «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
1:0 Зиркзее – 16'     1:1 Ааронсон – 29'    

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 71 очко и занял третье место. «Красные дьяволы» квалифицировались в Лигу чемпионов. По результатам прошедшего сезона АПЛ «Лидс» заработал 47 очков и расположился на 14-й строчке.

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