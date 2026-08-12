«Лидс» — «МЮ»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 августа, состоится товарищеский матч между английскими клубами «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Кроук Парк» в Дублине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 71 очко и занял третье место. «Красные дьяволы» квалифицировались в Лигу чемпионов. По результатам прошедшего сезона АПЛ «Лидс» заработал 47 очков и расположился на 14-й строчке.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона: