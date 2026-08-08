ЦСКА — «Ростов»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Ростов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Василий Казарцев. После первого тайма счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не открыли счёт в первом тайме.

ЦСКА с четырьмя очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с тремя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с «Рубином».