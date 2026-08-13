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Аль-Дирия — Аль-Ахли: прямая трансляция матча 1-го тура саудовской Про-Лиги по футболу 2026/2027 начнется в 21:00, 13 августа

«Чемпионат» и Okko покажут дебютный матч Сперцяна за «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге
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13 августа в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027 между клубами «Аль-Дирия» и «Аль-Ахли». Игра пройдёт на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. В стартовом составе «Аль-Ахли» сыграет Эдуард Сперцян.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Про-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2026/2027
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