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«Это 60-70% того, что мы можем». Тренер «Акрона» Благоевич — о ничьей с «Локомотивом»

«Это 60-70% того, что мы можем». Тренер «Акрона» Благоевич — о ничьей с «Локомотивом»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал игру команды в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Локомотивом». Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 0:0. «Акрон» заработал свои первые очки в нынешнем сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Не хочу на горячую голову анализировать игру. Но счёт, конечно, лучше, чем был раньше. Сказал ребятам, что не нужно думать о прошлых встречах. Нужно показать свою уверенность. Свой характер. Смело сыграть в свой футбол. Мы никогда не будем праздновать одно очко. Но я хочу поздравить их за отношение к игре. Это 60-70% того, что мы можем. Нас ждёт ещё много работы», — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

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