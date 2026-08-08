Игдисамов объяснил отсутствие в стартовом составе Мойзеса на матч ЦСКА — «Ростов»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил отсутствие в стартовом составе своей команды защитника Мойзеса, а также полузащитников Матии Поповича и Данилы Козлова на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретятся с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 8 августа.

— Дмитрий Игоревич, сегодня в стартовом составе ЦСКА, относительно первых двух туров три изменения. В запасе остались: Мойзес, Козлов и Попович, который забил в прошлом матче. Почему?

— Ну, мы каждую игру ищем лучшее решение, и на данный момент те ребята, которые сегодня выходят в старте, по нашему мнению, могут нам дать больше, чем те, которые не вышли.

— Это вы отталкивались от сегодняшнего соперника или отталкивались от той игры, которую показывали заменённые футболисты в первых матчах? Или всё-таки отработали на тренировках те, кто вышел?

— Мы отталкивались от всего: и от сегодняшнего соперника, и от трёх игр, сыгранных прошлые, и от физического, функционального состояния и посчитали, что на данный момент это самый оптимальный состав, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».