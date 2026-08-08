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«Хочу видеть смелую, организованную команду». Благоевич — об игре «Акрона» с «Локомотивом»

«Хочу видеть смелую, организованную команду». Благоевич — об игре «Акрона» с «Локомотивом»
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Тренер «Акрона» Срджан Благоевич заявил о желании видеть смелый и организованный футбол от своей команды. Сегодня, 8 августа, команда провела гостевой матч 3-го тура Альфа-Банк РПЛ, сыграв вничью с «Локомотивом» — 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

— В первом тайме команда выглядела не аутсайдером. Вы вывели команду на более качественный уровень в психологическом плане?
— Да, я согласен, что первый тайм мы выглядели так, как работаем на тренировках. От игроков жду ответа на предыдущие поражения, хочу видеть смелую и организованную команду. Несмотря на то, что играли против команды выше уровнем, мы поняли какое у них качество, нам удалось прежде всего показать характер. Ребята старались. На поле делали то, что мы делаем на тренировках, не боялись. Это 60-70% от того, что эта команда действительно может. В первом тайме находили пространство, которое давал «Локомотив», добирались до последней трети. В некоторых моментах принимали хорошее и качественное решение, чтобы забить гол, но не получилось.

Второй тайм и смена игроков обороны, качество «Локомотива» оказали на нас давление. Мы ожидали и терпели. Я доволен, как мы ответили, отдавали себя полностью. Не хочу поздравлять своих игроков с ничьей, но хочу поздравить их с отношением, психологически было сложно ехать в Москву к фавориту и показать себя. Поздравляю их с этим, — приводит слова Благоевича «Матч ТВ».

В следующем туре «Акрон» 15 августа сыграет в гостях с «Родиной».

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