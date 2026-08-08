Соболев ответил, какой из двух пенальти в матче Суперкубка России было сложнее бить

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил, какой из двух пенальти в матче Суперкубка России было сложнее бить. Во встрече с московским «Спартаком» победу одержали сине-бело-голубые — 1:1, 4:2 пен. Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В послематчевой серии 11-метровых нападающий реализовал пятый удар своей команды.

— Волнение, конечно, присутствовало, потому что 95-я минута, мы проигрываем 0:1, надо обязательно забивать. Лёгкий мандраж в такой ситуации — это нормально. Но страшно точно не было.

— Какой из двух пенальти было сложнее бить психологически?

— Как раз этот. Если бы не забил пятый удар серии, она бы просто продолжилась. А если бы не забил на 95-й, мы бы, скорее всего, проиграли, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.