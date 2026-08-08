15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев ответил, какой из двух пенальти в матче Суперкубка России было сложнее бить

Соболев ответил, какой из двух пенальти в матче Суперкубка России было сложнее бить
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил, какой из двух пенальти в матче Суперкубка России было сложнее бить. Во встрече с московским «Спартаком» победу одержали сине-бело-голубые — 1:1, 4:2 пен. Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В послематчевой серии 11-метровых нападающий реализовал пятый удар своей команды.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Волнение, конечно, присутствовало, потому что 95-я минута, мы проигрываем 0:1, надо обязательно забивать. Лёгкий мандраж в такой ситуации — это нормально. Но страшно точно не было.

— Какой из двух пенальти было сложнее бить психологически?
— Как раз этот. Если бы не забил пятый удар серии, она бы просто продолжилась. А если бы не забил на 95-й, мы бы, скорее всего, проиграли, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Два года я в «Зените» и слышу то же самое». Соболев — о перспективах «Спартака» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android