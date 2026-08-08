«Спартак» уверенно победил «Краснодар» в матче 16-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором играли «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступила Кристина Варяница. Победу со счётом 4:1 праздновали красно-белые.

Счёт открыла полузащитница красно-белых Габриэла Гживиньска на 33-й минуте. На 42-й минуте нападающая Наталья Машина увеличила преимущество московской команды. Во втором тайме на 50-й минуте Милена Болдырева отыграла один мяч «Краснодара». На 60-й минуте полузащитница Марина Фёдорова забила третий гол «Спартака». На 82-й минуте футболистка красно-белых Анна Кожникова сделала счёт разгромным — 4:1.

После этой игры «Спартак» набрал 34 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Краснодар» с 11 очками занимает 10-е место. Возглавляет таблицу «Зенит», у которого 38 очков.