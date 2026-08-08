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Краснодар — Спартак, результат матча 8 августа 2026, счет 1:4, 16-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» уверенно победил «Краснодар» в матче 16-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором играли «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступила Кристина Варяница. Победу со счётом 4:1 праздновали красно-белые.

Россия — Суперлига (ж) . 16-й тур
08 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
1 : 4
Спартак (ж)
Москва
0:1 Гживиньска – 33'     0:2 Машина – 42'     1:2 Болдырева – 50'     1:3 Фёдорова – 60'     1:4 Кожникова – 82'    

Счёт открыла полузащитница красно-белых Габриэла Гживиньска на 33-й минуте. На 42-й минуте нападающая Наталья Машина увеличила преимущество московской команды. Во втором тайме на 50-й минуте Милена Болдырева отыграла один мяч «Краснодара». На 60-й минуте полузащитница Марина Фёдорова забила третий гол «Спартака». На 82-й минуте футболистка красно-белых Анна Кожникова сделала счёт разгромным — 4:1.

После этой игры «Спартак» набрал 34 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Краснодар» с 11 очками занимает 10-е место. Возглавляет таблицу «Зенит», у которого 38 очков.

Календарь матчей женской Суперлиги - 2026
Турнирная таблица женской Суперлиги – 2026
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