«ПСЖ» выразил соболезнования Лионелю Месси в связи со смертью отца

Во французском клубе «ПСЖ» отреагировали на смерть отца форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе.

«Пари Сен‑Жермен», его президент и весь клуб выражают самые искренние соболезнования Лионелю Месси в связи со смертью его отца, Хорхе Месси.

Клуб полностью поддерживает Лионеля, его семью и близких в это тяжёлое время», — говорится в сообщении парижского клуба в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина длительное время боролся с тяжёлой болезнью — её название не раскрывается. Лионель регулярно общался с отцом по телефону и интересовался его самочувствием: временами состояние Хорхе улучшалось, однако болезнь оставалась крайне серьёзной.

Лионель Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.