«Нецензурную брань нельзя». Главный тренер «Локо» Галактионов — о старте сезона команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после встречи 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0) высказался об игре команде на старте нынешнего сезона.

«Нецензурную брань нельзя использовать, поэтому сложно что‑то сказать. Ребята стараются и хотят переломить ситуацию. Позитива нет, но и упаднического настроения тоже. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трёх турах у нас нет победы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Оренбургом» 14 августа.