15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нецензурную брань нельзя». Главный тренер «Локо» Галактионов — о старте сезона команды

«Нецензурную брань нельзя». Главный тренер «Локо» Галактионов — о старте сезона команды
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после встречи 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0) высказался об игре команде на старте нынешнего сезона.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Нецензурную брань нельзя использовать, поэтому сложно что‑то сказать. Ребята стараются и хотят переломить ситуацию. Позитива нет, но и упаднического настроения тоже. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трёх турах у нас нет победы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Оренбургом» 14 августа.

Материалы по теме
«Локо» всё ближе к зоне вылета! Чёрная серия продолжается — а фанаты выдвигают требования
«Локо» всё ближе к зоне вылета! Чёрная серия продолжается — а фанаты выдвигают требования
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android