«Буду выжимать всё из команды». Сергей Юран — после победы «Урала» над «Уфой»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уфой» (3:0).

«Требования не меняются — буду выжимать всё из команды. Главное: побеждаем, играем дисциплинированно, у своих ворот меньше ошибаемся, находим моменты у чужих. Забили в первом тайме мяч — команде соперника нужно было отыгрываться, но мы на быстрых атаках забили ещё два гола. Самое главное, что радуются болельщики. Такая поддержка — это очень ценно, и мы на это обращаем внимание. При домашних трибунах нельзя ошибаться. Хочется, чтобы больше приходило на стадион», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.

«Урал» с 10 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. На первом месте находится «Нижний Новгород» (15).