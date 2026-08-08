15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Буду выжимать всё из команды». Сергей Юран — после победы «Урала» над «Уфой»

«Буду выжимать всё из команды». Сергей Юран — после победы «Урала» над «Уфой»
Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уфой» (3:0).

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Малькевич – 38'     2:0 Секулич – 76'     3:0 Скоропупов – 89'    

«Требования не меняются — буду выжимать всё из команды. Главное: побеждаем, играем дисциплинированно, у своих ворот меньше ошибаемся, находим моменты у чужих. Забили в первом тайме мяч — команде соперника нужно было отыгрываться, но мы на быстрых атаках забили ещё два гола. Самое главное, что радуются болельщики. Такая поддержка — это очень ценно, и мы на это обращаем внимание. При домашних трибунах нельзя ошибаться. Хочется, чтобы больше приходило на стадион», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.

«Урал» с 10 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. На первом месте находится «Нижний Новгород» (15).

Материалы по теме
Скандал в Уфе, разгром от Юрана, сенсации от новичков. Обзор тура в Первой лиге. Видео
Скандал в Уфе, разгром от Юрана, сенсации от новичков. Обзор тура в Первой лиге. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android