Николай Наумов: тревожит выражение лица Галактионова — ощущение, что он не верит в команду

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов высказался относительно текущего состояния команды. Сегодня, 8 августа, железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (0:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Безнадёга какая-то. Больше всего тревожит выражение лица Галактионова. У него такие глаза, будто он уже не верит в эту команду. Наверное, всё это передаётся. Знаете, смотрю четвёртую игру «Локомотива» — ощущение, что команда не была на сборах и вообще не тренировалась. Абсолютно не готовы к сезону. Нет новых тактических схем, не просматривается никакого рисунка игры. Самое плохое, что тренер с потухшими глазами. Всё это очень тревожит и напрягает», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.