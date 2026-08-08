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Николай Наумов: тревожит выражение лица Галактионова — ощущение, что он не верит в команду

Николай Наумов: тревожит выражение лица Галактионова — ощущение, что он не верит в команду
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Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов высказался относительно текущего состояния команды. Сегодня, 8 августа, железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (0:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Безнадёга какая-то. Больше всего тревожит выражение лица Галактионова. У него такие глаза, будто он уже не верит в эту команду. Наверное, всё это передаётся. Знаете, смотрю четвёртую игру «Локомотива» — ощущение, что команда не была на сборах и вообще не тренировалась. Абсолютно не готовы к сезону. Нет новых тактических схем, не просматривается никакого рисунка игры. Самое плохое, что тренер с потухшими глазами. Всё это очень тревожит и напрягает», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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