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В «Барселоне» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси

В «Барселоне» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси
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В «Барселоне» отреагировали на смерть отца форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе.

«Президент и Совет директоров «Барселоны» выражают глубочайшие соболезнования в связи со смертью Хорхе Месси, отца бывшего игрока и легенды «Барселоны» Лионеля Месси, от имени всей семьи «Барселоны» выражают соболезнования семье.

«Барселона» благодарит Хорхе Месси за его преданность нашему клубу, за то, что он доверил нам начало и самые славные годы футбольной карьеры своего сына Лео.

Пусть он покоится с миром», — говорится в сообщении на официальном сайте «Барселоны».

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.

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