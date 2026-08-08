ЦСКА и «Ростов» поделили очки в матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Ростов». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли отличиться по ходу встречи.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».