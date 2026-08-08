«Почти не обороняется». Соболев ответил, стоило ли заменить Месси в финале ЧМ-2026

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил, стоило ли заменить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканская команда уступила Испании (0:1).

— Вопрос, который до сих пор беспокоит болельщиков: когда в финале Аргентина осталась в меньшинстве, надо ли было заменить Месси, чтобы добавить игрока оборонительного плана и постараться отстоять нулевую ничью?

— Сложный вопрос. Да, Месси почти не обороняется, но он вдохновитель для всей сборной, для всей страны. Думаю, если снять его с игры, команда начнёт стрессовать. Сейчас можно говорить всё что угодно. Возможно, аргентинцы действительно отбились бы, если бы Месси заменили. Но этого мы уже никогда не узнаем, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.