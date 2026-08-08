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«Почти не обороняется». Соболев ответил, стоило ли заменить Месси в финале ЧМ-2026

«Почти не обороняется». Соболев ответил, стоило ли заменить Месси в финале ЧМ-2026
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Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил, стоило ли заменить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканская команда уступила Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Вопрос, который до сих пор беспокоит болельщиков: когда в финале Аргентина осталась в меньшинстве, надо ли было заменить Месси, чтобы добавить игрока оборонительного плана и постараться отстоять нулевую ничью?
— Сложный вопрос. Да, Месси почти не обороняется, но он вдохновитель для всей сборной, для всей страны. Думаю, если снять его с игры, команда начнёт стрессовать. Сейчас можно говорить всё что угодно. Возможно, аргентинцы действительно отбились бы, если бы Месси заменили. Но этого мы уже никогда не узнаем, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная сетка чемпионата мира — 2026
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