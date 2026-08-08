Лукаку может перейти в «Фенербахче» из «Наполи», клубы обсуждают компенсацию — Скира

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку всё ближе к переходу в «Фенербахче». Достигнута договорённость о контракте до 2028 года с опцией продления на 2029 год. Сейчас турецкий клуб ведёт активные переговоры с «Наполи», чтобы согласовать сумму компенсации. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Сообщалось, что Ромелу Лукаку и итальянский клуб ищут решение, которое устроило бы все стороны в вопросе будущего бельгийского форварда. Ранее СМИ писали, что подписать игрока стремится клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС. Кроме того, интерес к футболисту проявляет турецкий «Бешикташ».

Действующий контракт Лукаку с «Наполи» истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне футболист провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы и поссорился с экс-наставником «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы. По ходу чемпионата мира по футболу 2026 года Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ.