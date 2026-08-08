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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал результат матча с «Акроном»

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал результат матча с «Акроном»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

— Что произошло с командой в первом тайме?
— В первом тайме мы действовали немного неверно. Не получился прессинг. Были моменты, которые мы смотрели и анализировали, после чего «Акрону» забивают мячи с их ошибок, когда они стараются контролировать мяч возле своей штрафной. Мы, к сожалению, неправильно действовали в этих фазах. Сопернику легко удавалось этот прессинг разбивать. Плюс ко всему, когда мы владели мячом, было много ошибок, брака. Возможно, груз ответственности на ребятах лежит. Не удавалось зацепиться за мяч под давлением у атакующей группы.

В перерыве определённые корректировки сделали с точки зрения перестроений. Стало больше получаться моментов, хороших атак. Во втором тайме были ближе к забитому мячу. Конечно, мы расстроены итоговым результатом, хотели победить на домашней арене, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. «Акрон» располагается на 14-м месте. В активе тольяттинского клуба одно набранное очко.

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