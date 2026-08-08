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Питсо Мосимане вновь будет назначен главным тренером сборной ЮАР по футболу

Питсо Мосимане вновь будет назначен главным тренером сборной ЮАР по футболу
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Исполком Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) утвердил кандидатуру Питсо Мосимане на должность главного тренера сборной ЮАР, сообщает пресс-служба организации. Мосимане сменит бельгийского специалиста Уго Брооса, который возглавлял команду с 2021 года.

«Национальный исполнительный комитет одобрил назначение Питсо тренером сборной ЮАР по футболу, но нам ещё нужно уладить некоторые нерешённые вопросы. Официальное объявление о назначении тренера мы сделаем на следующей неделе», — приводит слова президента SAFA Дэнни Джордана сайт организации.

На чемпионате мира 2026 года сборная ЮАР под руководством Брооса впервые в истории вышла в плей-офф, где проиграла канадцам (0:1) в 1/16 финала. 74-летний Броос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф ЧМ. После окончания турнира он покинул пост главного тренера команды.

Мосимане уже тренировал сборную ЮАР в 2010-2012 годах, а последним местом его работы был иранский клуб «Эстегляль», который он покинул в 2025-м.

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