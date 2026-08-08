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Тренер «Локомотива»: обо всём, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить

Тренер «Локомотива»: обо всём, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0) ответил на вопрос о настроении в команде.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

— Какое настроение сейчас в команде?
— Надо переламывать ситуацию, работать и побеждать в следующем матче. Обо всём, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить. Сейчас есть конкретная ситуация, из неё надо выходить.

Понятно, что настроение не самое приятное. Ребята переживают. Все нацеливались после бронзового сезона, когда у нас была сформирована быстрая, лёгкая, одна из лучших атакующих команд лиги, которая много забивала, на немного другое развитие событий. Но, к сожалению, сегодня так, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Оренбургом» 14 августа.

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