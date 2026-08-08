Тренер «Локомотива»: обо всём, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0) ответил на вопрос о настроении в команде.

— Какое настроение сейчас в команде?

— Надо переламывать ситуацию, работать и побеждать в следующем матче. Обо всём, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить. Сейчас есть конкретная ситуация, из неё надо выходить.

Понятно, что настроение не самое приятное. Ребята переживают. Все нацеливались после бронзового сезона, когда у нас была сформирована быстрая, лёгкая, одна из лучших атакующих команд лиги, которая много забивала, на немного другое развитие событий. Но, к сожалению, сегодня так, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Оренбургом» 14 августа.