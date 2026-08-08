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«Полнейшее наше превосходство». Сторожук — о поражении «Торпедо» от «Сочи»

«Полнейшее наше превосходство». Сторожук — о поражении «Торпедо» от «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:2) в матче 5-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

«Что касается матча — если объективно, мы не заслуживали ни ничьей, ни тем более поражения. Не знаю, что предъявлять игрокам после сегодняшней игры, кроме как [отсутствие] реализации. По самоотдаче, по взаимодействиям — у меня вообще нет претензий, даже язык не повернётся. Реализация и исполнение — да, тут по мере возможностей. Но бывают такие игры, когда недоволен результатом, но игрой удовлетворён. Мы создаём большое количество моментов. Футбол тем и интересен, что он не всегда справедлив.

Пока не вижу ситуацию иначе, чем полнейшее наше превосходство сегодня. В других матчах то же самое… Но есть конкретная претензия: «Сочи» подал четыре угловых — и из четырёх мы сами четыре раза выбили себе на угловой. Оба гола сегодня так «привезли». Вот эту ситуацию надо решать. Не первый матч, где мы сами облегчаем жизнь сопернику. Именно в этом надо разбираться», — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.

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