«Полнейшее наше превосходство». Сторожук — о поражении «Торпедо» от «Сочи»

Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:2) в матче 5-го тура Лиги Pari.

«Что касается матча — если объективно, мы не заслуживали ни ничьей, ни тем более поражения. Не знаю, что предъявлять игрокам после сегодняшней игры, кроме как [отсутствие] реализации. По самоотдаче, по взаимодействиям — у меня вообще нет претензий, даже язык не повернётся. Реализация и исполнение — да, тут по мере возможностей. Но бывают такие игры, когда недоволен результатом, но игрой удовлетворён. Мы создаём большое количество моментов. Футбол тем и интересен, что он не всегда справедлив.

Пока не вижу ситуацию иначе, чем полнейшее наше превосходство сегодня. В других матчах то же самое… Но есть конкретная претензия: «Сочи» подал четыре угловых — и из четырёх мы сами четыре раза выбили себе на угловой. Оба гола сегодня так «привезли». Вот эту ситуацию надо решать. Не первый матч, где мы сами облегчаем жизнь сопернику. Именно в этом надо разбираться», — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.