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«В равной игре вырвали победу». Тренер «Сочи» Осинькин подвёл итоги матча с «Торпедо»

«В равной игре вырвали победу». Тренер «Сочи» Осинькин подвёл итоги матча с «Торпедо»
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Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвёл итоги гостевого матча с московским «Торпедо». Игра 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 прошла сегодня, 8 августа, и завершилась победой сочинского клуба со счётом 2:1.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

«Очень тяжёлый матч. У «Торпедо» есть свой определённый рисунок игры — силовой футбол, большое количество единоборств, хорошая игра на вторых мячах. Мы понимали, какой футбол будет на этом поле, поэтому пытались подготовиться и сделать всё, чтобы быть максимально готовыми к таким ситуациям.

В целом начали при равной игре и смогли забить. Отрезок в концовке первого тайма, конечно, получился не очень хорошим. Оба опасных момента у наших ворот стали продолжением стандартных положений — сначала аут, потом угловой. В таких эпизодах мы должны действовать внимательнее.

Во втором тайме не могу сказать, что мы доминировали, но смогли отодвинуть игру от своих ворот. Если говорить о единоборствах, по ходу всего матча мы могли бы выглядеть в этом компоненте лучше. Тем не менее сумели забить второй мяч, считаю, в равной игре вырвали победу. Возможно, где-то это был и небольшой возврат за прошлый матч», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

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