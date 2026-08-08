Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 8 августа

В субботу, 8 августа, состоялись три матча в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 8 августа:

«Крылья Советов» – «Балтика» – 0:2;

«Локомотив» – «Акрон» – 0:0;

ЦСКА – «Ростов» – 0:0.

Первые пять мест в турнирной таблице чемпионата России занимают «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Балтика» и махачкалинское «Динамо», у которых по шесть набранных очков. В нижней части таблицы без набранных очков расположились «Факел» и «Родина». Действующим чемпионом страны является «Зенит».