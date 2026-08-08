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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 8 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 8 августа
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В субботу, 8 августа, состоялись три матча в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 8 августа:

«Крылья Советов» – «Балтика» – 0:2;
«Локомотив» – «Акрон» – 0:0;
ЦСКА – «Ростов» – 0:0.

Первые пять мест в турнирной таблице чемпионата России занимают «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Балтика» и махачкалинское «Динамо», у которых по шесть набранных очков. В нижней части таблицы без набранных очков расположились «Факел» и «Родина». Действующим чемпионом страны является «Зенит».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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