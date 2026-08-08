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Матвей Сафонов высказался после матча «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»

Матвей Сафонов высказался после матча «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после товарищеского матча в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором его команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Вратарь отыграл 77 минут и пропустил один мяч.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Мбайе – 2'     1:1 Мбемо – 32'    

«Пару часов назад доиграли матч с «Манчестер Юнайтед». Итог — 1:1.

Классная игра и качественный спарринг. Соперник сыграл достойно, была суперинтересная игра. Много моментов, которые нужно будет разобрать. Были и спасения, и голы, и страховки, и игра ногами. В общем, практически весь набор для вратарской теории.

Думаю, для меня это максимально полезный матч на данном этапе подготовки. Как с точки зрения игровых ощущений, так и в плане материала для дальнейшего разбора.

А вообще, получается, что на этом наша предсезонка и закончилась. Две недели работы, два спарринга. Дальше сразу два Суперкубка подряд. 12 августа играем с «Астон Виллой» за Суперкубок Европы, а уже 16-го едем в Ланс играть за Суперкубок Франции. Дальше уже только официальные матчи», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

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