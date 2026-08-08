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Александр Соболев высказался о конкуренции в «Зените» с Фелипе Аугусто

Александр Соболев высказался о конкуренции в «Зените» с Фелипе Аугусто
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции в составе сине-бело-голубых с новичком команды Фелипе Аугусто.

— Приход ещё одного нападающего и возросшая конкуренция как-то повлияли на вас?
— Конкуренция, конечно, влияет. По-другому в «Зените» и быть не может, ведь команда всегда борется за первое место. Я к этому нормально отношусь. Конкуренция приносит пользу всем — и игрокам, и клубу. Ты каждый день хочешь быть лучше своего конкурента, за счёт этого растёшь во всех планах. В том числе и в ментальном, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

«Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

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