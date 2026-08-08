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«Ростов» под руководством Альбы ни разу не проигрывал ЦСКА в основное время

«Ростов» под руководством Альбы ни разу не проигрывал ЦСКА в основное время
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ни разу не проиграл ЦСКА в основное время. Сегодня, 8 августа, «Ростов» сыграл вничью 0:0 с армейцами в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Джонатан Альба был назначен главным тренером «Ростова» в феврале 2025 года, сменив на этом посту Валерия Карпина.

После этой встречи ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».

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