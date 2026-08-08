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Галактионов объяснил выход в стартовом составе «Локо» 18-летних Еремеева и Голубева

Галактионов объяснил выход в стартовом составе «Локо» 18-летних Еремеева и Голубева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил выход в стартовом составе команды 18-летних полузащитника Илью Еремеева и нападающего Владислава Голубева на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

— Прокомментируйте выход Голубева и Еремеева в стартовом составе.
— Причина их выхода одна: тот матч с ЦСКА ребята отыграли именно в этом сочетании в атаке, они достаточно хорошо его провели. Мы приняли решение, что они заслуженно выходят в стартовом составе. Группа игроков, которая готовилась выйти во втором тайме, у нас небольшая, но они постарались сегодня освежить игру.

— Ребята оправдали доверие?
— Здесь об оправдании доверия рано говорить. Они точно стараются приносить пользу, ребята им помогают. Вся команда, в любом случае, объединена одной целью для того, чтобы ситуацию исправить. Поблагодарил их в раздевалке. Никаких оров и криков сегодня не было, потому что я вижу, что они стараются, переживают, хотят переломить ситуацию, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Оренбургом» 14 августа.

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