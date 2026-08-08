ЦСКА продлил беспроигрышную серию при Игдисамове в РПЛ до пяти матчей

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) во встрече 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда Дмитрия Игдисамова продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей.

В минувшем сезоне армейцы обыграли «Нижний Новгород» (2:1) и «Локомотив» (3:1), а на старте сезона-2026/2027 победили калининградскую «Балтику» (2:1) и сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Игдисамов возглавил столичный клуб в мае 2026 года в статусе исполняющего обязанности главного тренера после ухода Фабио Челестини. В июне армейцы объявили о заключении контракта со специалистом на два года с опцией продления ещё на два сезона.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел».