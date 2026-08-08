«Барселона» победила «Ноттингем Форест» в товарищеском матче благодаря голу в концовке

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались испанская «Барселона» и английский «Ноттингем Форест». Встреча состоялась в укороченном формате и продлилась 45 минут. Игра прошла на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты «Барселоны».

Единственный мяч забил нападающий сине-гранатовых Рафинья, реализовав пенальти на 45+2-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Барселона» с 94 очками заняла первое место в турнирной таблице, опередив мадридский «Реал» на восемь очков. По результатам прошедшего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» заработал 44 очка и расположился на 16-й строчке.