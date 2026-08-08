«Всегда хочется большего». Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин — об игре с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком». Игра 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 прошла сегодня, 8 августа, и завершилась победой нижегородского клуба со счётом 5:1. Нападающий Вячеслав Грулёв оформил хет-трик в этой встрече.

– Когда такой счёт на табло, кажется, что всё легко. Но для того чтобы стало легко, ребятами была проведена большая работа в тренировочном процессе. Мы очень довольны тем, что смогли провести ротацию состава. Ребята провели качественную игру. Понятно, что всегда хочется большего. Конечно, пропущенный гол очень расстроил, потому что хочется играть «на ноль». Но в целом у нас позитивное отношение к этой игре.

Мы продолжаем работать. У нас есть очень сильные футболисты и очень сильный клуб. Сумасшедшую работу делают наши руководители, сотрудники офиса, администраторы, врачи. То, что мы сейчас наверху, это огромная заслуга всего нашего коллектива. Надо не останавливаться на достигнутом, надо трудиться. Нас ждёт тяжелейший чемпионат, каждая игра даётся только через работу и через терпение.

– Сегодня Вячеслав Грулёв оформил хет-трик. Прорвало?

– У нападающего бывают дни, когда он не может забить. А сегодня он просто выполнил свою любимую работу очень хорошо. Понятно, что опять-таки эти голы вытекали из действий всей команды, — приводит слова Гаранина официальный сайт клуба.