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«Я ошалел». Генич высказался о перспективах Андрея Мостового в составе «Зенита»

«Я ошалел». Генич высказался о перспективах Андрея Мостового в составе «Зенита»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о перспективах нападающего Андрея Мостового в «Зените» после непопадания в стартовый состав на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Вас не напрягло, что даже во второй состав не попал в основу Андрей Мостовой? Когда увидел состав, ошалел. Что происходит? Мы не знаем, что там произошло внутри. Может быть, что-то Андрей сказал, это воспитательная мера, почему он не сыграл в кубковом матче. Но если сейчас хотя бы слух появится, что Мостовой на рынке, там очередь выстроится. Вот «Краснодар» просто мечтает взять такого игрока, как Андрей Мостовой. Он бы там точно смотрелся не дурно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Мостовой сыграл в двух матчах. Футболист вышел на 75-й минуте встречи «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке России — 1:1 (4:2 пен.) и на 85-й минуте в матче с «Оренбургом» (3:0).

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