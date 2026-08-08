Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал ничью в матче с «Ростовом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о ничейном результате в матче с «Ростовом». Игра 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги состоялась сегодня, 8 августа, и завершилась со счётом 0:0. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев.

«Конечно, матч неудачный. Дома нужно всегда побеждать в игре с любой командой. Не хватило конкретики в завершающей стадии», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».