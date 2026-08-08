«Его не хватает». Игрок ЦСКА Обляков — об Акинфееве

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) высказался об отсутствии капитана команды Игоря Акинфеева. Голкипер продолжает восстановление от травмы, полученной в концовке прошлого сезона.

«Игорь — лидер, наш капитан. Понятно, что его не хватает в целом. Вратари у нас все хороши и справляются», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Акинфеев находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Вратарь провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль».

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел».