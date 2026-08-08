Иван Обляков назвал самые запоминающиеся матчи за ЦСКА

Футболист ЦСКА Иван Обляков назвал самые запоминающиеся матчи в составе армейцев. Встреча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которой ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), стала для Облякова 300-й в составе красно-синих. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев.

«Самые запоминающиеся — матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов. И самый первый матч за ЦСКА», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел».