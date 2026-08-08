15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы увидели кое‑что хорошее». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвёл итоги матча с «Ман Юнайтед»

«Мы увидели кое‑что хорошее». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвёл итоги матча с «Ман Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал итоги товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», завершившегося со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Мбайе – 2'     1:1 Мбемо – 32'    

«Мы увидели кое‑что хорошее — начали матч очень здорово. Потом допустили несколько ошибок, что нормально на данном этапе сезона. Положительным моментом считаю, что никто из игроков не получил травму, а в следующий понедельник к нам вернутся ещё несколько футболистов.

Теперь нужно начинать думать о финале Суперкубка. Это плюс, что сезон стартует так рано: нам важно понимать, кто из игроков будет максимально готов к финалу. Но рады, что футболисты возвращаются, мы снова все вместе — и это радует», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт парижского клуба.

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Игра пройдёт в Зальцбурге, Австрия, на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Матвей Сафонов высказался после матча «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android