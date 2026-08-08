«Мы увидели кое‑что хорошее». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвёл итоги матча с «Ман Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал итоги товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», завершившегося со счётом 1:1.

«Мы увидели кое‑что хорошее — начали матч очень здорово. Потом допустили несколько ошибок, что нормально на данном этапе сезона. Положительным моментом считаю, что никто из игроков не получил травму, а в следующий понедельник к нам вернутся ещё несколько футболистов.

Теперь нужно начинать думать о финале Суперкубка. Это плюс, что сезон стартует так рано: нам важно понимать, кто из игроков будет максимально готов к финалу. Но рады, что футболисты возвращаются, мы снова все вместе — и это радует», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт парижского клуба.

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Игра пройдёт в Зальцбурге, Австрия, на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.