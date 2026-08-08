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Моуринью объяснил, почему 1-й тайм матча «Реал» — «Ференцварош» ему понравился больше 2-го

Моуринью объяснил, почему 1-й тайм матча «Реал» — «Ференцварош» ему понравился больше 2-го
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе своей команды в товарищеском матче с «Ференцварошем» (2:1), объяснив, почему первый тайм ему понравился больше второго.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Ривас – 41'     0:2 Эспи – 49'     1:2 Кодро – 57'    

«Прежде всего хочу поблагодарить «Ференцварош» за отличную тренировку. Они уже сыграли пять матчей в Лиге Европы, видно, они играют с высокой интенсивностью, что хорошо. Первый тайм мне понравился больше, чем второй. Это меня не удивляет. В первом тайме это была команда, с которой мы работали и с которой уже сыграли пару матчей. Между игроками на поле было больше взаимопонимания. Очень хороший контроль игры. Во втором тайме вышли Винисиус и Бернардо [Силва], ни один из которых не играл много минут и провёл всего пару тренировок… Мы также изменили позицию Эндрика, немного потеряли организованность игры. Но это было хорошо. Для меня важнее, чем делать всё идеально — также совершать ошибки, которые позволяют мне мыслить, анализировать и постоянно совершенствоваться», — приводит слова Моуринью Marca.

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