Майкл Кэррик высказался после товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался после товарищеского матча с французским «ПСЖ». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Всё, что мы пытались извлечь из этой игры, было реализовано. Иногда хорошо, что ребятам приходится самим решать проблемы и искать выход из ситуации. Мы не хотим всегда давать им готовые ответы, когда в этом нет необходимости. Это также немного готовит их к сезону. В этом отношении есть много вещей, которые люди не всегда видят, которыми мы вполне довольны. В этом были хорошие признаки.

Считаю, что предсезонная подготовка прошла хорошо. В тех играх, которые у нас были, мы постепенно наращивали темп. Мы побывали в Скандинавии, приятно было сделать это в более спокойной обстановке. Обычно, если вы путешествуете, это буквально отель и поездка на стадион, но мы немного погуляли и пообщались с болельщиками. В это время года это всегда важно, потому что вы чувствуете энергию и страсть болельщиков. Именно для этого мы все здесь — чтобы дать им повод для радости. К сожалению, сегодня нам не совсем удалось одержать победу, надеюсь, было много позитивных моментов, они смогут сказать, что им понравилась игра», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В 1-м туре АПЛ сезона-2026/2027 «МЮ» встретится с «Халл Сити» 22 августа.