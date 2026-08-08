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«Мы могли победить в этом матче». Тренер «Ростова» Альба — после игры с ЦСКА

«Мы могли победить в этом матче». Тренер «Ростова» Альба — после игры с ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— По моему ощущению, мы могли победить в этом матче. Да, в первом тайме ЦСКА был лучше. Но дальше у нас было несколько моментов, во втором тайме играли хорошо. Во второй половине наши футболисты просто летали по полю, бились как настоящие мужики.

— Объясните замену Мухина. Вы несколько раз общались по ходу первого тайма.
— Он чувствовал дискомфорт, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».

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