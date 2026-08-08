«Мы могли победить в этом матче». Тренер «Ростова» Альба — после игры с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (0:0).

— По моему ощущению, мы могли победить в этом матче. Да, в первом тайме ЦСКА был лучше. Но дальше у нас было несколько моментов, во втором тайме играли хорошо. Во второй половине наши футболисты просто летали по полю, бились как настоящие мужики.

— Объясните замену Мухина. Вы несколько раз общались по ходу первого тайма.

— Он чувствовал дискомфорт, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».