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Моуринью высказался о продлении контракта Винисиуса и оценил его игру с «Ференцварошем»

Моуринью высказался о продлении контракта Винисиуса и оценил его игру с «Ференцварошем»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о продлении контракта вингера Винисиуса Жуниора со «сливочными» и оценил его игру в товарищеском матче с «Ференцварошем» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Ривас – 41'     0:2 Эспи – 49'     1:2 Кодро – 57'    

«Самое важное — это продление контракта Винисиуса. Конечно, и для него самого, и для нас это большая радость.

Он и Бернарду [Силва] мало тренировались. Это игроки, которые выходят на матч уже уставшими и чувствуют усталость в ногах от проделанной работы. Поэтому не ожидал, что Винисиус сегодня получит мяч, пробежит с ним 50 метров и забьёт гол. Это процесс. Он наверняка будет лучше выглядеть в среду, чем сегодня, а в следующее воскресенье в Гельзенкирхене он будет ещё лучше», — приводит слова Моуринью Marca.

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