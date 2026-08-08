Моуринью высказался о продлении контракта Винисиуса и оценил его игру с «Ференцварошем»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о продлении контракта вингера Винисиуса Жуниора со «сливочными» и оценил его игру в товарищеском матче с «Ференцварошем» (2:1).

«Самое важное — это продление контракта Винисиуса. Конечно, и для него самого, и для нас это большая радость.

Он и Бернарду [Силва] мало тренировались. Это игроки, которые выходят на матч уже уставшими и чувствуют усталость в ногах от проделанной работы. Поэтому не ожидал, что Винисиус сегодня получит мяч, пробежит с ним 50 метров и забьёт гол. Это процесс. Он наверняка будет лучше выглядеть в среду, чем сегодня, а в следующее воскресенье в Гельзенкирхене он будет ещё лучше», — приводит слова Моуринью Marca.