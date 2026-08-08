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«Не хватило агрессии и эмоций». Дмитрий Игдисамов — о матче ЦСКА с «Ростовом»

«Не хватило агрессии и эмоций». Дмитрий Игдисамов — о матче ЦСКА с «Ростовом»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал ничью в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом», который состоялся в Москве и завершился со счётом 0:0. Специалист отметил, что результат неудовлетворительный, но закономерный.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Результат неудовлетворительный: хотелось бы выиграть. Что касается качества игры, провели не самый лучший матч. Не получилось создать моменты. Так что итог закономерный.

— Почему не получилось?
— На неделе был тяжёлый кубковый матч с «Локомотивом». Очень много эмоций оставили там.

— Замены все сделали к 67‑й минуте.
— Хотелось бы, чтобы более активно мы играли вверху. Но что есть, то есть.

— Вы согласны, что ничья больше со знаком минус, а не со знаком плюс, если судить по игре? Что сегодня не получилось?
— Я согласен. Мы провели не самый лучший матч. По горячим следам тяжело сказать. Нам где‑то не хватило агрессии, эмоций.

— Вы выпустили целую группу футболистов. Казалось, что это разрушило атаку ЦСКА. Что скажете про замены?
— Мы и до этого момента создавали не так много моментов, как нам хотелось бы, — приводит слова Игдисамова «Матч ТВ».

В следующем туре ЦСКА 15 августа примет на своём поле воронежский «Факел».

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