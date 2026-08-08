Егор Пруцев забил два гола и сделал ассист в дебютном матче за «Дюнкерк»

Российский полузащитник французского «Дюнкерка» Егор Пруцев забил два гола и отдал результативную передачу в дебютном матче за новый клуб. Команда из одноимённого города обыграла «Гренобль» (4:2) в 1-м туре Лиги 2 сезона-2026/2027.

С передачи россиянина нападающий «Дюнкерка» Марко Дешерф вывел свою команду вперёд во втором тайме на 52-й минуте. Затем Пруцев забил третий и четвёртый голы команды с севера Франции на 57-й и 64-й минутах соответственно.

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, провёл 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истёк 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся в статусе свободного агента.

Летом 2022 года Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду» за € 900 тыс. В Сербии полузащитник получил местное гражданство, однако закрепиться в основном составе белградцев не сумел. Егор — младший брат полузащитника «Спартака» и сборной России Данилы Пруцева.