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Егор Пруцев забил два гола и сделал ассист в дебютном матче за «Дюнкерк»

Егор Пруцев забил два гола и сделал ассист в дебютном матче за «Дюнкерк»
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Российский полузащитник французского «Дюнкерка» Егор Пруцев забил два гола и отдал результативную передачу в дебютном матче за новый клуб. Команда из одноимённого города обыграла «Гренобль» (4:2) в 1-м туре Лиги 2 сезона-2026/2027.

Франция — Лига 2 . 1-й тур
08 августа 2026, суббота. 21:45 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
4 : 2
Гренобль
Гренобль
1:0 Майела – 21'     1:1 Диаби – 45'     2:1 Decherf – 52'     3:1 Пруцев – 57'     4:1 Пруцев – 64'     4:2 Диаби – 76'    

С передачи россиянина нападающий «Дюнкерка» Марко Дешерф вывел свою команду вперёд во втором тайме на 52-й минуте. Затем Пруцев забил третий и четвёртый голы команды с севера Франции на 57-й и 64-й минутах соответственно.

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, провёл 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истёк 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся в статусе свободного агента.

Летом 2022 года Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду» за € 900 тыс. В Сербии полузащитник получил местное гражданство, однако закрепиться в основном составе белградцев не сумел. Егор — младший брат полузащитника «Спартака» и сборной России Данилы Пруцева.

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