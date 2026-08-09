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«Ростов» не проиграл ЦСКА в основное время в шестом матче подряд

«Ростов» не проиграл ЦСКА в основное время в шестом матче подряд
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ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0 во встрече 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, жёлто-синие не проиграли московскому клубу в основное время в шестом матче подряд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

В предыдущих встречах «Ростов» дважды побеждал ЦСКА и три раза команды играли вничью в основное время. При этом команда с юга России уступила армейцам в серии пенальти — 0:0 (3:4 пен.) в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».

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