«Ростов» не проиграл ЦСКА в основное время в шестом матче подряд

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0 во встрече 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, жёлто-синие не проиграли московскому клубу в основное время в шестом матче подряд.

В предыдущих встречах «Ростов» дважды побеждал ЦСКА и три раза команды играли вничью в основное время. При этом команда с юга России уступила армейцам в серии пенальти — 0:0 (3:4 пен.) в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».