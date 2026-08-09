«Барселона» уступила «Удинезе» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Удинезе». Встреча состоялась в укороченном формате и продлилась 45 минут. Игра прошла на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Победу в со счётом 1:0 праздновали футболисты команды «Удинезе».

Единственный мяч забил форвард хозяев Вакун Байо на 45-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Барселона» с 94 очками заняла первое место в турнирной таблице, опередив мадридский «Реал» на восемь очков. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Удинезе» заработал 50 очков и расположился на 10-й строчке.