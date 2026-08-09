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«Можем перебегать любую команду». Полузащитник «Ростова» Миронов — о ничьей с ЦСКА

«Можем перебегать любую команду». Полузащитник «Ростова» Миронов — о ничьей с ЦСКА
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что команда способна играть на равных и побеждать лидеров чемпионата России. В субботу, 8 августа, «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Миронов был признан лучшим игроком встречи и вышел на послематчевое интервью с сыном на руках.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Не могу сказать, что рады. Потому что мы с лидерами чемпионата всегда можем играть на равных и выигрывать. Поэтому, возможно, хорошо, но могло быть и лучше.

— Сыну игра понравилась, по эмоциям его поняли?
— Понравилась игра? Говорит: «Да».

— Как оцените, что сегодня происходило?
— Честно, очень тяжело. ЦСКА — хорошая команда, которая может бороться за высокие места, но и мы не подарок. Можем перебегать любую команду нашего чемпионата. Наши старания и страсть… Очень благодарен сегодня парням, всем, даже тем, кто не вышел, тренерскому штабу. Прямо молодцы. Не поздравляю с этой ничьей, но мы большие молодцы, — сказал Миронов в эфире «Матч ТВ».

После матча «Ростов» набрал четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Джонатана Альбы примет казанский «Рубин» 15 августа.

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