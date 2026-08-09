В ФИФА выступили с заявлением на фоне слухов о возможной отставке Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление на фоне слухов слухов о возможной отставке президента организации Джанни Инфантино.

«Подтверждая недавние заявления КОНМЕБОЛ и КАФ, а также обсуждения с ассоциациями-членами ФИФА и конфедерациями со всего мира, ФИФА не будет поддерживать, содействовать или допускать какой-либо процесс, касающийся выборов президента ФИФА, который противоречит Уставу ФИФА, демократическим процедурам и установленной системе управления. Президент ФИФА был демократически избран ассоциациями-членами ФИФА и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с их мандатом.

Всё более очевидными становятся целенаправленные и продолжающиеся попытки некоторых подорвать авторитет ФИФА и её президента. Те, кто не пользуется поддержкой ассоциаций-членов ФИФА, не должны пытаться добиться посредством обвинений, инсинуаций или дезинформации того, чего они не могут достичь посредством установленных демократических процессов ФИФА.

В недавних сообщениях содержались необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления в отношении ФИФА и её президента. Спекуляции и инсинуации не следует представлять как факты, повторение не делает утверждение истинным.

Президент ФИФА посвятил более 30 лет своей профессиональной жизни европейскому и мировому футболу, внеся значительный вклад в развитие игры, в том числе в расширение доступа, ресурсов и возможностей в мировом футболе. Изменения неизбежно бросают вызов устоявшимся интересам, но несогласие с этими изменениями не может оправдывать попытки подорвать демократический мандат президента ФИФА или организации, которую он был избран возглавить.

ФИФА приветствует законный контроль. Но контроль не является разрешением искажать факты, раздувать необоснованные обвинения или создавать отвлекающие маневры, призванные подорвать прогресс. В тех случаях, когда сообщения неточны или вводят в заблуждение, ФИФА будет прямо и решительно оспаривать их.

Ответственность ФИФА лежит перед 211 ассоциациями-членами и футболом во всем мире. Мы не позволим отвлечь нас от укрепления организации, работы на благо наших ассоциаций-членов и продолжения работы по превращению футбола в подлинно глобальный вид спорта. Благодаря президенту ФИФА и администрации ФИФА мы по-прежнему твердо сосредоточены на этой миссии и полны решимости её выполнить», — сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X.

Ранее УЕФА выступил с заявлением о возможном бойкоте ЧМ-2030 из-за желания Инфантино продать права на чемпионат мира частным инвесторам. Позже в сети появилась информация, что функционер выплачивал деньги бывшей любовнице в период работы генеральным секретарём Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).